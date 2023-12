Capixabas disputam o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu IBJFF em Dublin

Os capixabas Davi Camponez e João Inácio vão em busca de medalhas no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu IBJFF, que será realizado em Dublin, na Irlanda. A competição tem início neste sábado (02), com a presença de lutadores de diferentes lugares do mundo.

Para viabilizar a participação dos capixabas no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, Davi Camponez e João Victor Inácio viajaram com apoio do programa Voe Atleta e também são contemplados pelo Bolsa Atleta, ambos da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Davi Camponez vai representar o Estado na categoria Infanto-juvenil, peso médio – faixa verde. O atleta é pentacampeão brasileiro CBJJ e já conquistou o mundial da modalidade, realizado em Abu Dhabi, em 2022.

Já João Inácio disputa na categoria Adulto, com grandes chances de medalhas. Em outubro, ele participou do Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu e conquistou o terceiro lugar do pódio.