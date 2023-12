Capixabas na Irlanda! Atletas conquistam títulos internacionais

Os capixabas Davi Camponez, João Inácio e Olmar Fernandes participaram de campeonatos internacionais realizados em Dublin, na Irlanda, e subiram ao topo do pódio em suas respectivas categorias. As competições foram encerradas nesse domingo (03).

Os lutadores tiveram as passagens aéreas concedidas pelo programa Voe Atleta e Davi Camponez também é contemplado pelo Bolsa Atleta, ambos da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Pentacampeão brasileiro de jiu-jitsu, Davi Camponez disputou o European Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship e brilhou mais uma vez ao conquistar a medalha de ouro na categoria Infantojuvenil. Em 2022, o atleta também foi destaque ao se tornar campeão mundial, após vencer o World Young Jiu-Jitsu Championship, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Outro lutador que representou bem o Espírito Santo foi João Inácio, campeão na categoria sem kimono e medalhista de prata nas categorias com kimono e sem kimono absoluto no Dublin Fall Internacional Open IBJJF.

Olmar Fernandes, que também é técnico de Davi Camponez, disputou a categoria faixa preta master – peso médio no Dublin Fall e trouxe a medalha de ouro para casa.

Bolsa Atleta e Voe Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Já o Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.