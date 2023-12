Carreta carregada com alimentos é flagrada pegando fogo em Ibatiba

Uma carreta que transportava alimentos perecíveis, ficou completamente destruída, após pegar fogo, na madrugada desta quinta-feira (7), no km 162, da BR-262, em Ibatiba.

Leia também: Corpo é encontrado abandonado às margens da BR-101

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 2h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de incêndio em uma carreta, com material perecível, na rodovia. A equipe chegou ao local e constatou que uma carreta havia tombado e estava tomado por fogo, iniciando o combate de imediato. Felizmente, ninguém ficou ferido.

A Prefeitura de Ibatiba auxiliou no combate do incêndio com ajuda de caminhão-pipa, além de uma retroescavadeira para trabalho de rescaldo.

Carreta destruída após o incêndio. Foto: Jhonatan Souza