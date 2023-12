Corpo é encontrado abandonado às margens da BR-101

Um corpo masculino, ainda não identificado, foi encontrado abandonado, na manhã desta quinta-feira (7), ás margens do km 249,8 da BR-101, na Serra.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe da Eco101 fazia ronda na rodovia, quando avistaram um homem caído às margens da via. O médico da equipe foi averigar e constatou que a pessoa já estava sem vida.

A PRF foi acionada e comunicada à Polícia Civil para que a perícia encaminhe o corpo para o Serviço Médico Legal (SML).

Segundo a PRF, a causa provável da morte é queda da própria altura e choque com meio fio.

