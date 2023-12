Carreta carregada com eucalipto tomba e deixa BR-101 interditada

Um caminhão, que transportava toras de eucalipto, tombou na manhã desta terça-feira (5), no km 38 da BR-101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 4h30.

Leia também: Batida entre carro e caminhão deixa trânsito parado em Cachoeiro

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista seguia na rodovia, em sentido crescente, quando perdeu o controle da carreta e tombou no acostamento. Por conta do acidente, as toras de eucalipto ficaram espalhadas na lateral da pista.

O condutor foi retirado da carreta e não tivemos informações sobre feridos. A pista está parcialmente interditada no sentido crescente e trânsito segue fluindo através do sistema pare e siga.