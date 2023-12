Motociclista morre e dois ficam feridos após acidente em Ibitirama

Um motociclista, de 20 anos, morreu e outros dois foram ficaram feridos, após uma batida entre duas motos, na Rodovia ES 185, na altura da localidade de São Francisco, em Ibitirama. O acidente aconteceu no início da tarde do último domingo (3).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as testemunhas disseram que um dos motociclistas, teria perdido o controle da moto em uma curva, invadido a contramão, e batido na moto que seguia no sentido contrário.

O motociclista, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um homem, de 50 anos, que estava na garupa, e o condutor da outra motocicleta, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu) e encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

O corpo da vítima, de 20 anos, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.