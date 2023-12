Castelo: abono salarial deve ser pago a servidores nesta semana

Pelo segundo ano consecutivo, o município de Castelo vai conceder a parcela especial do auxílio-alimentação, agora na quantia de R$ 1.200, para os servidores municipais e o abono, de mesmo valor, para os aposentados e pensionistas do regime próprio.

O benefício, que será creditado nesta sexta-feira (22), foi assinado pelo prefeito de Castelo, João Paulo Nali, na última quinta-feira (7).

LEIA TAMBÉM: Ordem de serviço garante reforma de tradicional escola em Alegre

“Mesmo diante de todos os desafios, o município de Castelo reconhece o importante trabalho dos seus servidores, concedendo o maior abono da nossa história e um dos maiores entre os municípios do Estado neste ano. Nosso propósito com esse pagamento é oferecer um final de ano repleto de alegria para os servidores, além de fortalecer o comércio da cidade. Na oportunidade, deixo aqui meus votos de um Natal abençoado, cheio de amor e saúde para todos”, ressaltou o prefeito.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.