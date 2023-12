Castelo: denúncia ajuda Polícia na apreensão de arma de fogo

Na tarde desta sexta – feira, (08) uma equipe do 1º Pelotão da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, durante atendimento de denúncia anônima na localidade de Aracuí, na zona rural do município de Castelo, constataram a guarda de uma espingarda calibre .36, cartuchos deflagrados e balotes de chumbo para recarga de munições.

A arma, e demais materiais apreendidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Judiciária de Castelo, onde o responsável irá responder pelos atos ilícitos praticados, conforme o Art. 12 da Lei Federal 10.826/03, com pena de detenção de um a três anos, e multa, além de responder por crime ambiental previsto no Art. 29 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia 181, ou pelo sítio eletrônico https://disquedenuncia181.es.gov.br