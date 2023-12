Drogas, passáro e acidente, tudo em uma mesma tarde em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro registrou grandes duas ações na tarde desta sexta-feira (8).

A 1ª dá conta de uma apreensão de drogas, nos arredores de uma praça, no Centro da cidade. Agentes da GCM, em patrulhamento preventivo, observaram três jovens em atitude suspeita, próximo ao um veículo VW/GOL, de cor vermelho, seguindo para o interior da praça.

Os guardas verificaram o carro, que estava aberto e viram uma gaiola com um passáro (coleiro) no interior do mesmo. Eles, então, decidiram realizar o que chamam de “ponto de base” afim de obervarem os indivíduos.

Em pouco tempo, os jovens retornaram em direção ao veículo portando uma sacola. Contudo, avistaram a viatura da GCM então decidiram permanecer na praça, próximo a uma quadra de skate. Lá, enquanto os rapazes comiam e após dar a volta pelo local, com a patrulha motorizada, os agentes encontraram os jovens no estacionamento.

Após voz de parada, os guardas realizaram abordagem pessoal e então, um dos jovens relatou que eles possuiam 10 pinos de cocaína em uma embalagem de balas, porém foram encontrados oito pinos de substãncia análoga e três pinos vazios. Com os outros dois indivíduos, não foi encontrado nada.

Apesar de possuírem passagens pela polícia, eles foram liberados no local. O outro jovem foi conduzido, juntamente ao material apreendido , também, o coleiro, para a 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Cachoeiro. Já o veículo foi liberado por um condutor autorizado.

Em outra ação, a GCM fez o controle do trânsito na Avenida Mauro Miranda Madureira após um acidente envolvendo duas motocicletas. Enquanto os feridos eram socorridos pelo SAMU, os agentes auxiliavam os motoristas que trafegavam pelo local.

Todos os envolvidos no acidente foram encaminhados para a Santa Casa para os devidos atendimentos.