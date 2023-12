Castelo: parceria entre poderes garante R$ 2,6 milhões em investimentos

A Prefeitura de Castelo recebeu da Câmara Municipal mais de R$ 2,6 milhões. Conforme explica o chefe do Poder Legislativo, o repasse só foi possível por causa do gasto responsável com o dinheiro público e medidas econômicas implementadas na Casa de Leis.



Os recursos foram repassados pelo presidente da Câmara, Tiago de Souza, ao prefeito João Paulo Nali. Segundo a Prefeitura de Castelo, o valor será investido em áreas como saúde, educação, assistência social, serviços urbanos, agricultura, interior, esportes e cultura.

LEIA TAMBÉM: Após acidente, empresa de ônibus é condenada a indenizar casal em Castelo



“Estamos encerrando mais um ano com as finanças equilibradas. Trabalhamos com seriedade para fazer essa economia. Para nós do Legislativo é extremamente gratificante saber que estamos colaborando com o progresso de nossa cidade”, ressaltou Tiago de Souza.



Nali agradeceu o repasse e destacou que os recursos serão usados em melhorias para o município. “Seguiremos trabalhando para o desenvolvimento de nossa cidade e uma melhor qualidade de vida para a população. Parabenizo a Câmara pela gestão e agradeço pela parceria”, disse.