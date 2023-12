Cidades do Espírito Santo recebem alerta amarelo de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para várias cidades do Espírito Santo neste primeiro sábado de dezembro. O alerta abrange várias cidades do Sul do Estado.

Com grau de severidade de risco potencial, o alerta é válido até às 10h do próximo domingo (3), e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Instituto orienta que: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda, descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergências, obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades em alerta

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Maria de Jetibá

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

