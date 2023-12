Clube capixaba conquista medalhas de prata no Brasileiro de remo

O clube capixaba Saldanha da Gama disputou o Campeonato Brasileiro de Novos Talentos no remo e conquistou duas medalhas de prata. A competição aconteceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e foi encerrada no último domingo (26).

Inicialmente, o Brasileiro de remo teria formato olímpico. No entanto, devido às chuvas intensas na região e a cheia do Rio Guaíba, onde seriam realizadas as disputas, o formato passou a ser remo indoor. A competição reuniu 180 atletas de 21 clubes.

A equipe capixaba participou de sete provas e conquistou a prata nas disputas Four Skiff, na categoria Júnior, e na 4 Sem Júnior A. Danilo Cribari, Isaque Nogueira, Eduardo Amaral, Gabriel Dornelas, Iago Pereira, Hiago Barcelos, Arthur Gomes, Carlos Daniel, Jhon Kevin Lima, João Vitor Alvarenga, Walisson e Thiago Costa são os integrantes do clube.

A delegação viajou com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).