Com ciúmes, homem atira contra ex-mulher e acaba preso em Guaçuí

Na madrugada desta segunda-feira (18), os policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem, de 24 anos, e apreenderam uma arma de fogo durante abordagem em Guaçuí. A ação aconteceu por volta das 0h.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o suspeito foi visto transitando em um veículo próximo à Praça Acacinho, sendo o mesmo denunciado horas antes de ter efetuado disparos na casa da ex sogra. Os militares realizaram a abordagem e localizaram com o suspeito um revólver calibre 32 e outras 12 munições.

Portanto, em virtude do flagrante do porte ilegal e ameaças, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª delegacia Regional de Alegre.

Entretanto, aos militares, o suspeito afirmou ter realizado os disparos em direção ao veículo da sua ex companheira e seu namorado em virtude dos ciúmes.

