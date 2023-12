Homem com mandado de prisão em aberto é detido embrigado em Muqui

Um homem, de 36 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM), na tarde desta sexta-feira (22), enquanto transitava bêbado pela Rua Dr. Poty Formel, em Muqui, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a PM, os policiais receberam informações do Serviço de Inteligência de que um suspeito estaria com um mandado de prisão em aberto. Por ser conhecido, os militares intensificaram o patrulhamento onde o homem frequenta. Durante as buscas, o suspeito foi encontrado na Rua Dr. Poty Formel, com fortes sintomas de embriaguez.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para os procedimentos cabíveis.