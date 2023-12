Como a massoterapia pode auxiliar no tratamento da ansiedade

A ansiedade é uma realidade cada vez mais presente na vida das pessoas, sendo uma condição que afeta tanto o bem-estar físico quanto mental. Diante desse cenário, a massoterapia tem se destacado como uma opção promissora no auxílio ao tratamento da ansiedade. Conversamos com a massoterapeuta Mylena Cortez, de Cachoeiro de Itapemirim, que compartilhou sua visão sobre como essa prática pode fazer a diferença na vida dos pacientes.

“A massoterapia não trata apenas os sintomas, mas busca equilibrar o corpo e a mente. Ela promove uma conexão integral, proporcionando alívio não apenas físico, mas também emocional e mental”, afirma a profissional.

Os benefícios da massoterapia são diversos e abrangem tanto aspectos físicos quanto emocionais. Mylena ressalta que a prática regular da massoterapia pode contribuir para a redução da tensão muscular, melhoria da circulação sanguínea e aumento da flexibilidade. Além disso, ela destaca que a massagem também estimula a liberação de endorfinas, neurotransmissores relacionados ao bem-estar.

A importância da massoterapia no bem-estar físico e mental dos pacientes é evidente, segundo a massoterapeuta. “Muitas vezes, a ansiedade se manifesta no corpo através de dores musculares, tensão e desconforto físico. A massoterapia atua diretamente nesses sintomas, promovendo relaxamento e alívio. Além disso, o toque terapêutico tem um impacto positivo na mente, ajudando a acalmar e reduzir os níveis de estresse”, explica Mylena.

Ela ressalta ainda que o ambiente durante as sessões de massoterapia desempenha um papel crucial. “Criar um ambiente tranquilo e acolhedor é essencial para potencializar os benefícios da massagem. O paciente se sente seguro e relaxado, o que facilita a resposta positiva ao tratamento”, acrescenta a massoterapeuta.

Em um mundo cada vez mais agitado, a massoterapia surge como uma alternativa não apenas para tratar os sintomas da ansiedade, mas também para prevenir seu surgimento. Mylena Cortez destaca que a regularidade das sessões é fundamental para manter os benefícios a longo prazo, promovendo uma melhor qualidade de vida e bem-estar geral.

