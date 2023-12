Ansiedade: benefícios da atividade física para o corpo e a mente

Manter uma rotina de atividade física traz benefícios não apenas para a saúde física, mas também para a saúde mental, como a ansiedade, conforme já mencionou a Organização Mundial da Saúde (OMS) em diversas ocasiões.

Desde que com os devidos cuidados e supervisão profissional, a prática de esportes é recomendada para todas as pessoas. Ela é fundamental, principalmente para manter o bom funcionamento de todos os sistemas do organismo, evitando que o individuo desenvolva inúmeros problemas entre doenças e até a morte prematura.

Ansiedade e atividade física

A ansiedade é uma doença que acomete milhares de pessoas ao redor do mundo devido ao ritmo acelerado e rotinas intensas que muitos se submetem.

Em muitos casos, não há tempo para momentos de lazer, relaxar, ficar ao livre e praticar atividades físicas, o que só aumenta os níveis de stress.

Contudo, de acordo com o educador físico Thiago Carvalho, praticar exercícios físicos diariamente, traz uma sensação de melhora no dia-a-dia e na disposição do indivíduo, levando para longe as crises provocadas pela doença.

“Os benefícios são muitos, entre eles, ajudam a elevar a autoestima, gerando ainda uma função social em outros pacientes com gatilho em saúde mental”, explica.

Além disso, Thiago enfatiza que somente praticar exercícios físico, não basta. “É preciso alinhar atividade com alimentação e mudanças comportamentais para obter resultados satisfatórios no combate a ansiedade”, afirma.

“Somos atravessados por diversos fatores que interligam as várias áreas de nossa vida. Por isso, é unânime dizer que a atividade física não contribui somente nos aspectos estéticos, mas também no bem-estar físico e psíquico”, observa a psicóloga Natália Abreu.

Aliás, principal dica é começar. O importante é escolher uma atividade que melhor se adapte a sua rotina ou aptidão.

Como a ansiedade afeta nossas vidas

Se sentir ansioso em determinador momentos da vida, é normal, dizem especialistas. A saber, em alguns casos, ela pode até mesmo ser benéfica. Neste caso, serve como um sinal de alerta para nos incentivar a entrar em ação em situações de desconforto.

Ela se torna um problema quando, em excesso, deixa o individuo imobilizado diante de situações do cotidiano, dificultando a rotina e a vida em geral.

“O estilo de vida atual, entretanto, levou a OMS a alertar que estamos vivenciando uma epidemia de sedentarismo que aponta para um grave problema de saúde pública. Sendo assim, cabe destacar, que quando se adota hábitos de vida saudáveis, como atividade física, entre outros, deve-se considerar um benefício que será expresso em outras áreas da vida” ressalta a psicóloga Natalia.

A ansiedade tem como principais sintomas a serem observados a angústia, medo, preocupação e insegurança em excesso. Isso gera problemas mais sérios como alterações do sono, palpitações, taquicardia, dores de estômago, tensão muscular, dificuldade de concentração, enfraquecimento do sistema imunológico e depressão.