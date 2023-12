Conceição do Castelo anuncia abono para servidores; confira o valor

O servidores de Conceição do Castelo serão beneficiados com abono neste mês de dezembro. De acordo com o prefeito Christiano Spadetto, além do salário, os trabalhadores da prefeitura também receberão mais de R$ 1.000 a mais nos proventos.

A Lei 2.576/2023, que concede um abono de R$ 1.028 foi aprovada pela Câmara Municipal.

“O município de Conceição do Castelo recebeu o selo Ouro de Qualidade em Transparência e Governança Pública em 2023. Deste modo, a ação é uma forma de agradecimento pelo excelente trabalho prestado durante o ano em prol do município”, explicou Spadetto.