Conceição do Castelo joga as semifinais da Copa Sesport no domingo (3)

Para chegar as semifinais da Copa Sesport, as meninas de Conceição do Castelo passaram pelas equipes de Santa Leopoldina, Afonso Cláudio e Alfredo chaves. Agora, a equipe de Conceição enfrenta a equipe de Ibatiba, na final do regional, o primeiro jogo será no próximo domingo (3).

O jogo das quartas de final da Copa Sesport, contou com dois grandes jogos entre Conceição do Castelo e Alfredo Chaves, o primeiro confronto terminou com o placar de 1 a 0 para o time de Alfredo Chaves, porém as meninas reverteram a situação no segundo jogo, levando a disputa para os pênaltis.

Na disputa por pênaltis, Conceição do Castelo passou para próxima fase, ganhando a disputa por 3 a 2, com destaque para a goleira Samyra, que pegou o último pênalti, e classificou sua equipe para a próxima fase. “A classificação foi com muita dedicação e coletividade, dessas meninas guerreiras”, comentou Marciel, Secretario de Esporte.

Relação para as semifinais da Copa Sesport:

Goleiras:

Samyra; Patrícia.

Zagueiras:

Vanuza; Brenda; Léia.

Laterais:

Cieli; Eliane; Bárbara; Franciele Viana.

Meio-campistas:

Josi; Mariana; Alyne; Milena; Joelma; Cleidy; Mayara; Bibi; Franciele.

Atacantes:

Juliana; Jocimara; Manu.

Comissão Técnica:

Alexandre (técnico)

Maycon Cruz (auxiliar)

Thiago Viana (auxiliar)

Pingo (auxiliar)

Marciel Martinusso (Secretario de Esporte)