Concurso público no Sul do ES oferece vagas para diversos cargos

Prefeitura de Iúna publicou o edital nº 01/2023 para o Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao preenchimento de vagas para cargos de nível superior, médio e fundamental, além de formação de cadastro de reserva para atendimento a novas vagas que vierem a surgir durante a validade do concurso público.

As inscrições devem ser feitas on-line, das 16h do dia 19 de dezembro de 2023 às 16h do dia 18 de janeiro de 2024, através do site www.institutoconsulplan.org.br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 82,00 para os cargos de nível superior, R$ 80,00 para os cargos de nível médio e R$ 53,00 para os cargos de nível fundamental.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Não será deferida a solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido no edital nº 01/2023.

Estarão disponíveis os seguintes cargos:

* Nível fundamental: Motorista, Operador de Máquinas Pesadas (região de Pequiá) e Operador de Máquinas Pesadas (região da sede).

* Nível médio: Auxiliar Administrativo e Fiscal.

* Nível superior – Geral: Analista Ambiental e Licenciamento, Arquiteto, Auditor de Controle Interno, Auditor Fiscal, Contador e Engenheiro Civil.

* Nível superior ou normal superior – Magistério: Pedagogo (região de Pequiá), Pedagogo (região da sede), Professor da Educação Básica dos anos iniciais (região de Pequiá), Professor da Educação Básica dos anos iniciais (região da sede), Professor de Educação do Campo (região de Pequiá), Professor de Educação de Campo (região da sede), Professor de Educação Infantil (região de Pequiá) e Professor de Educação Infantil (região da sede).

As provas objetivas serão realizadas no dia 25 de fevereiro de 2024 (domingo), com duração de quatro horas:

Com início às 08h para Auditor Fiscal, Auxiliar Administrativo, Contador, Engenheiro Civil, Operador de Máquinas Pesadas (todas as regiões) e Professor da Educação Básica dos Anos Iniciais (todas as regiões);

E com início às 14h para Analista Ambiental e Licenciamento, Arquiteto, Auditor de Controle Interno, Fiscal, Motorista, Pedagogo (todas as regiões), Professor de Educação do Campo (todas as regiões) e Professor de Educação Infantil (todas as regiões).

As provas práticas para os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas terão caráter eliminatório, desde que aprovados na Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, de acordo com a classificação obtida, do maior para o menor, respeitados os empates na última posição.

ACESSE O EDITAL CLICANDO AQUI.