Confira a previsão do tempo neste primeiro sábado de dezembro no ES

A previsão para o primeiro sábado (2) de dezembro é de sol, com aumento de nuvens e previsão de pancadas isoladas de chuva, na região Sul (exceto litoral) e Serrana capixaba, devido a combinação do calor e da umidade relativa do ar.

Segundo o Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nas demais regiões do Espírito Santo, o sol se mantém entre algumas nuvenas e não há previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. Vento com intensidade moderada no litoral do Estado.

Leia também: Instituto emite alerta de tempestade com queda de granizo no Sul do ES

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Vento moderado à forte no litoral.

Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 35 °C.

Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens. A partir da tarde, previsão de pancadas de chuva com trovoadas apenas nas cidades afastadas do litoral. Vento moderado à forte no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 39 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de pancadas de chuvas com trovoadas à tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperaturas seguem elevadas.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 37 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens e previsão de pancadas de chuva na divisa com MG. sem chuva nas demais áreas da região. Sem chuv nas demais áreas da região.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 36 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Nordeste, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral em alguns momentos.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 34 °C.