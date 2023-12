Confira quem foi o campeão da Copa das Favelas Zumbi Sub-15

Na última quarta-feira (6), foi realizado a grande final da Copa das Favelas do Zumbi, na categoria Sub-15, segundo a organização do torneio, foi uma final sensacional e cheia de emoções.

As duas equipes lutaram até o fim pela conquista do título da Copa, de um lado a equipe da casa, o Projeto Renascer, do outro, os visitantes, atualmente a equipe com a melhor campanha no torneio, o Projeto Abraçando Futuro, do Village.

A princípio, o evento teve uma ilustre presença, o sósia do técnico português, Jorge Jesus, onde foi para tirar fotos e participar de vídeos na final da categoria Sub-15.

Grande final

O jogo começou morno, aliás, com as duas equipes se respeitando bastante, trabalhando a bola e estudando uns aos outros. Porém, o Projeto Abraçando Futuro abriu o placar, com gol do jogador Leonardo Cosme.

Em seguida, 2 minutos após tomar o gol, o Projeto Renascer empatou o jogo, o gol do empate foi de Matheus Soares.

A partida foi ficando mais intensa no decorrer do jogo, na parte física, técnica e mental. Contudo, as duas equipe queriam muito o título da competição, e lutaram até o fim em busca da Copa das Favelas.

A equipe da casa (Projeto Renascer) virou o jogo no segundo tempo, com gol mais um gol de Mateus Soares. Mas, logo em seguida, João Vitor Resende, jogador do Projeto Abraçando Futuro, empatou novamente, deixando tudo igual na grande final, o placar até o momento era de 2 a 2.

O jogo se encaminhava para o final, faltando apenas 5 minutos para acabar o jogo, brilhou a estrela de Luan Santos, do Projeto Renascer, um gol com bastante disputa na área adversária. Assim, o placar final foi de 3 a 2. O Projeto Renascer se sagrou o grande campeão da Copa das Favelas Sub-15, realizada no bairro Zumbi.

“Orgulhoso e maravilhado, com o que presenciamos ontem, na quadra do bairro zumbi, poder ver essa garota jogando futebol de gente grande, com bastante técnica e qualidade, a vibração da torcida, fogos do lado de fora da quadra, quando saiam os gol, crianças pulando de alegria, mesmo sem entender o que estava acontecendo no jogo. Mulheres e homens curtindo o momento, foi incrível. O maior evento infantil até hoje no bairro Zumbi, foi a melhor coisa que aconteceu no bairro”, ressaltou Pablo Miller.

Estatísticas

Goleadores da final:

Matheus Soares – 2 gols

(Projeto Renascer)

Luan Santos – 1 gol

(Projeto Renascer)

Leonardo Cosme – 1 gol

(Projeto Abraçando Futuro)

João Vitor – 1 gol

(Projeto Abraçando Futuro)

Melhor jogador da final:

Matheus Soares

(Projeto Renascer)

Artilharia:

Murylo Peixoto – 12 gols

(Projeto Abraçando Futuro)

Matheus Soares – 12 gol

(Projeto Renascer)

Melhor goleiro:

João C.

Foto: Divulgação