Conheça Apollo, o cão farejador recordista em apreensões de drogas

O 6º Batalhão de Polícia Militar , localizado na Serra, tem a honra de celebrar o primeiro ano de atuação do cão farejador Apollo, um verdadeiro herói de quatro patas.

Apollo, tornou-se destaque do 6º BPM devido à sua eficácia em operações de combate ao tráfico de drogas. Desde 17 de dezembro de 2022 o desempenho notável de Apollo resultou em um prejuízo estimado ao tráfico de R$ 5,4 milhões de reais.

Ao longo de um ano, Apollo demonstrou uma incrível habilidade para detectar substâncias ilícitas, contribuindo significativamente para a segurança da comunidade. Suas estatísticas impressionantes incluem mais de 30 armar apreendidas, grande quantidade de munições, mais de 40 detidos, vasta quantidade de entorpecentes apreendidos e mais de R$20 mil reais em espécie.

Com esses números, Apollo se consagra como o cão recordista em apreensões na história da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Sua dedicação incansável e habilidades excepcionais fazem dele não apenas um membro valioso da equipe, mas um verdadeiro herói que contribui para a segurança da sociedade e o combate ao crime.

O 6º BPM expressa sua gratidão por contar com Apollo em sua equipe e reforça o compromisso contínuo com a segurança e o bem-estar da comunidade que serve.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.