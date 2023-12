Conheça os integrantes da Família Real do Carnaval de Vitória 2024

A mais nova corte real do Carnaval de Vitória foi escolhida neste sábado (02), no Sambão do Povo, durante o festival LIESGE, no embalo das comemorações do Dia Nacional do Samba. A nova realeza é composta por Luiz Guilherme (Rei Momo), Lohana Caitano (Rainha), Enaile Carla (Primeira Princesa) e Bruna Silva (Segunda Princesa). A partir de agora, eles passam a representar a folia capixaba participando de ensaios nas quadras das escolas, ensaios técnicos, festas e, claro, nos desfiles nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro.

Leia também: Cantora cachoeirense e médica faz show com canções de Roberto e Erasmo

Ao todo, quatro candidatos disputaram o posto de Rei Momo na final e 10 mulheres concorreram pelas vagas de rainhas e princesas. Todos foram avaliados por seis jurados. São eles: Anclébio Junior, enredista do Carnaval Capixaba; Neandro Barbosa, influenciador digital; Schyrley Moura, Rainha da Unidos de Jucutuquara; Luis Vieira, Rei Momo por 7 vezes do Carnaval Capixaba; Rosa Leal, baluarte do Carnaval; e Juliana Barbarioli, produtora dos desfiles.

Eles avaliaram os competidores em notas que foram de 9 a 10 nas seguintes categorias: simpatia, alegria e espírito carnavalesco; samba no pé, comunicação e desfile na passarela.

O vencedor do título de Rei Momo foi Luiz Guilherme Monteiro, integrante da escola Unidos de Jucutuquara. Luiz conquistou 179,4 pontos. O atual rei já concorreu quatro vezes ao posto e foi vice em duas ocasiões. Em 2022, ele conquistou o posto e agora volta a ser coroado no alto cargo do Carnaval de Vitória.

E compondo a corte a Rainha escolhida foi Lohana Caitano, da escola Unidos da Piedade. Ela conquistou 179,1 pontos. Lohana contou com uma torcida intensa da escola e ao ser anunciada campeã, não segurou as lágrimas. Passista da escola, Lohana é a primeira integrante da Piedade escolhida para o posto mais alto do Carnaval capixaba.

As escolas Chegou o Que Faltava e Unidos de Jucutuquara também estão representadas na corte por Enaile Carla, como a Primeira Princesa e Bruna Silva, no cargo de Segunda Princesa, respectivamente. Ambas as princesas são passistas de suas escolas.

Os vencedores receberão como prêmio os seguintes valores:

Rei Momo – R$ 4.000,00

Rainha do Carnaval – R$ 4.000,00

1ª Princesa – R$ 1.500,00

2ª Princesa – R$ 1.500,00

A categoria de Rainha Trans não registrou inscrições.

Carnaval 2024

O Carnaval em 2024 já tem data marcada para acontecer. Será durante os dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no Sambão do Povo. No primeiro dia quem desfila são as escolas do Grupo A, no segundo são as do Grupo Especial e no terceiro as do Grupo B.

No Grupo A, que desfila na sexta-feira (2 de fevereiro), ficou a seguinte ordem: Andaraí, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, Independente de São Torquato, Império de Fátima, Unidos de Barreiros, Independente de Eucalipto.

Quem abre o Grupo Especial do carnaval em 2024 é a Novo Império, seguida da Unidos de Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o que Faltava, Piedade e Pega no Samba.

E o Grupo B, que desfila no domingo (4 de fevereiro), o desfile começa com a Chega Mais, seguida da Rosas de Ouro, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá e Tradição Serrana.