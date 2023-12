Construção de Centro Comunitário no bairro Zumbi é autorizada

Na noite da última terça-feira (12), a Prefeitura de Cachoeiro autorizou o início das obras de construção de um Centro Comunitário no bairro Zumbi.

Com investimento de quase R$ 400 mil, o espaço será erguido na rua Adriano Pereira, nº 1, e servirá como espaço de referência para diversas atividades gratuitas destinadas à população da região, beneficiando, diretamente, cerca de 5 mil pessoas.

No local, serão realizadas palestras, ações de capacitação profissional e de assistência social, atividades recreativas, entre outras iniciativas da gestão pública voltadas para o bem-estar da comunidade.

Durante a solenidade de ordem de serviço, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, destacou a importância dos centros de convivência como suporte às ações de combate às desigualdades sociais

“Será um espaço democrático que nos auxiliará na execução de projetos e atividades visando melhorar a qualidade de vida da comunidade, atuando como suporte às políticas públicas voltadas para o bem-estar social dos cidadãos”, afirmou o prefeito.

Com a autorização do início das obras, a expectativa é a de que o espaço seja entregue à população em um prazo de até 240 dias.

