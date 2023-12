Prefeitura reforça sinalização na avenida Francisco Lacerda de Aguiar

Com o avanço das intervenções de requalificação viária realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, a prefeitura de Cachoeiro está reforçando a sinalização na avenida, para melhor orientar os condutores.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg), a sinalização na avenida consiste na instalação de tachões na via, para melhorar o fluxo de veículos.

Os dispositivos servem como sinalização auxiliar às demarcações na pista, atuando como apoio visual com a finalidade de canalizar o tráfego, evitando transposições irregulares ao longo da via.

“Estamos acompanhando, atentamente, as intervenções em andamento na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, e tomando as medidas necessárias para garantir a fluidez e a segurança no trânsito, durante e após os serviços realizados”, explica Ruy Guedes Barbosa, secretário municipal de Segurança e Trânsito e vice-prefeito de Cachoeiro.

Projeto foi aprovado pela população

O projeto de requalificação viária da avenida Lacerda de Aguiar, que também inclui intervenções na avenida Aristides Campos, foi elaborado por técnicos em mobilidade urbana da Secretaria Municipal de Obras (Semo) e aprovado pelo Dnit. No último mês de julho, foi realizada uma apresentação à população durante audiência pública. Na ocasião, os presentes aprovaram as propostas apresentadas.

As mudanças incluem um conjunto de intervenções que visam reduzir pontos de retenções que geram transtornos e acidentes de trânsito. Confira abaixo um vídeo com todos os detalhes do projeto: