Campo Bom de Bola é inaugurado em Cachoeiro de Itapemirim

Com o objetivo de proporcionar mais opções de esporte e lazer, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), inaugurou a construção do campo Bom de Bola no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim. A solenidade aconteceu na noite dessa terça-feira (19), com a presença do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Todavia, o campo Bom de Bola, em formato society, conta também com sistema de drenagem, área com piso cimentado para aquecimento dos atletas e bancos de reservas, fechamento com alambrado, com cinco metros de altura sobre alvenaria de blocos rebocada e pintada, e iluminação com seis postes de concreto, com três refletores cada.

Investimento

Ao todo, o investimento realizado na construção do espaço foi de R$ 715.601,06. O campo tem a dimensão de 31,90 x 49,90 metros, totalizando 1.575,86 metros quadrados, além de gramado sintético de alto padrão e reconhecido pela Fifa como um dos melhores no mercado atualmente. Encontrado, por exemplo, em estádios e centros de treinamentos dos principais clubes brasileiros.

Em março deste ano, a construção de outro campo Bom de Bola também já havia sido entregue para a população do município, no bairro Jardim Itapemirim, em um investimento de R$ 442.937,43, além de uma Praça Saudável, no bairro Nossa Senhora Aparecida, no valor de R$ 1.067.437,54.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, comemorou a entrega de mais uma obra na região. “Cachoeiro de Itapemirim, assim como todos os municípios do Estado, vem recebendo grandes melhorias, por meio dos investimentos no esporte. Aliás, nesta terça-feira (19), comemoramos a entrega de mais uma construção de Campo Bom de Bola na cidade e logo estaremos inaugurando mais espaços esportivos aqui para a população. Investir em esporte é investir na saúde, na educação e na inclusão social”, disse Nunes.