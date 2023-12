COP-28: Casagrande anuncia que veículos oficiais serão usados com etanol

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, está em Dubai participando da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28) e assinou um decreto que prevê a substituição do uso de gasolina por etanol em todos os veículos pertencentes ao Estado.

Em entrevista à CNN Brasil, ele disse que a medida significa a redução da queima de 8 milhões de litros de gasolina por ano, ou seja, a diminuição da emissão de 13.200 toneladas de gás carbônico. Esse montante equivale, de acordo com o governador, ao plantio de 2.160 hectares de floresta por ano. “Etano é uma tecnologia que dominamos há décadas”, diz.

Sobre a COP30, Casagrande disse que a realização do evento no Brasil vai chamar a atenção de toda a população, empresários, poder público para o tema e ajudar a evoluir nas medidas de descarbonização.

Estadao Conteudo