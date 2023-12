COP-28: macrodrenagem de cidade do ES ganha destaque em Dubai

O governador do Espírito Santo e presidente do Consórcio Brasil Verde, Renato Casagrande, iniciou sua participação na COP-28, nesta sexta-feira (1º), apresentando as ações do Governo do Espirito Santo para acabar com os alagamentos de Vila Velha.

Os investimentos em macrodrenagem ultrapassam os R$ 450 milhões na cidade canela-verde, que conta hoje com 12 estações de bombeamento e se tornou referência na resolução dos problemas de alagamentos.

Um vídeo que apresenta as obras de macrodrenagem em Vila Velha foi exibido durante o painel “Adaptação às Mudanças Climáticas: o papel dos Estados”, que contou também com a participação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; do vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza; do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira; e da secretária Nacional de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Amelia Toni.

“A cidade de Vila Velha sofria com alagamentos desde a sua descoberta e estamos realizando o maior investimento da história do Espirito Santo, ultrapassando R$ 450 milhões somente na cidade. Vamos passar de R$ 1 bilhão em macrodrenagem em todo o Estado. Parte da cidade de Vila Velha fica abaixo do nível do mar, além de ser cortada por vários rios e canais. Então, além de alagar rapidamente, a água demorava a escoar. Com a implementação de estações de bombeamento, galerias, canais, diques, comportas, estamos conseguindo acabar com esse problema histórico na cidade”, apontou o governador capixaba.

Durante o evento, Casagrande também citou a importância do Consorcio Brasil Verde para a organização dos Estados em seus Programas de Mudança Climáticas.

Outras agendas:

Casagrande também realizou agendas bilaterais no primeiro dia. Destaque para a reunião com o vice-presidente global da Pepsico, Jim Andrew. A empresa tem interesse em investir em programa ambientais no Brasil, incluindo o Espírito Santo. Para isso, será criado um grupo de trabalho com representantes da empresa, do Consórcio Brasil Verde e da Secretaria de Meio Ambiente do Espírito Santo para captação de programas de referência. O Programa Reflorestar, do Governo do Espírito Santo, foi um dos que chamou atenção da empresa.

Também faz parte da comitiva capixaba o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni; o secretário-executivo do Consorcio Brasil Verde, Fabricio Machado; e o dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Espirito Santo (Caoa), Marcelo Lemos.