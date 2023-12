Corpo de criança encontrado em represa não tinha sinais de violência

O corpo da pequena Maria Antônia Zimmermann Pereira, de apenas 4 anos, foi encontrado, na manhã da última terça-feira (19), dentro de uma represa que fica localizada na cidade de Itaguaçu, no Norte do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), a perícia da Polícia Científica foi acionada e, no local, durante o exame perinecroscópico, foi constatado, a princípio, que a morte foi causada por afogamento e que não havia sinais de violência.

Entretanto, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde passou pelo processo de necropsia e, posteriormente, foi liberado para os familiares.

As investigações e as diligências da Delegacia Polícia (DP) de Itaguaçu estão em andamento e detalhes da investigação não serão divulgados no momento.