Criança de 3 anos que desapareceu é encontrada morta em represa no ES

O corpo da menina Maria Antônia Zimmermann Pereira, de 3 anos, que desapareceu na última segunda-feira (18), foi encontrado dentro de uma represa, na manhã desta terça-feira (19), na zona rural de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a equipe foi acionada para ocorrência de busca, na tarde da última segunda-feira (18), na zona rural de Itaguaçu. Os militares foram informados que uma criança teria desaparecido nas proximidades de uma área de mata.

Portanto, foram acionadas equipes do Posto Avançado (PAB) de Baixo Guandu e do Centro de Especializado de Resposta a Desastres (CERD), além de apoio do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer) para ajudar nas buscas.

Entretanto, o trabalho de buscas durou toda a noite de segunda e, nesta terça-feira (19), por volta das 06h10, a criança foi encontrada morta, dentro de uma represa. Ainda não temos detalhes do que pode ter acontecido com a menina.

A Polícia Civil (PC) foi acionada para recolhimento do corpo e a ocorrência se encontra em andamento. Mais detalhes em instantes.