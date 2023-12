Corpo deformado é encontrado às margens da BR-101 em Rio Novo do Sul

Um corpo, ainda sem identificação, foi encontrado abandonado, na tarde da última quinta-feira (21), às margens da BR-101, em Rio Novo do Sul.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a perícia foi até o local e constataram o corpo jogado no canteiro lateral da rodovia.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, que aguarda o resultado dos exames.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte. O prazo para a emissão do laudo cadavérico é de 10 dias, podendo ser prorrogado por um período igual.

Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias) e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias).

