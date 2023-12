Jovem é atingido por disparo de arma de fogo em Guaçuí

Um jovem, de 26 anos, foi atingido por disparo de arma de fogo, na noite da última quinta-feira (21), na localidade de João Ferraz de Araújo, em Guaçuí.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida sem graviade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Socorro do município.

A dinâmica e a motivação não foi informada. Mais informações em instantes.

