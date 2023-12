Corrida do tráfico: PM apreende drogas dentro de veículo de aplicativo

A Polícia Militar (PM) apreendeu um tablete de maconha e duas porções de cocaína que estavam dentro de um carro de aplicativo, que saíram de Cachoeiro de Itapemirim e que seriam entregues no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua. A ação aconteceu na madrugada desta sexta-feira (29), na localidade de Alto São José.

Leia também: Família procura rapaz que desapareceu após sair de casa em Piúma

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações de um popular, dizendo que um carro de aplicativo, de cor branco, estaria levando drogas de Cachoeiro para o município de Atílio Vivácqua. Imediatamente, os militares foram até a Rodovia ricardo Barbieri, na entrada de Atílio Vivácqua e realizaram um ponto de bloqueio para abordar os veículos de aplicativo.

Durante a ação, os policiais avistaram o veículo informado pelo denunciante. Ao perceber a presença dos militares, o condutor do carro tentou desviar, porém, foi abordado. Os militares fizeram buscas e encontraram por baixo do banco do veículo, uma sacola garnde contendo um tablete de maconha, duas porções grandes de cocaína e R$ 102 reais em espécie.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e, em seguida, foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Já o veículo foi removido para o pátio do Detran.