Pai e filho são investigados por manter idoso em trabalho “escravo” em Kennedy

Pai e filho estão sendo investigados pela Polícia Federal (PF), por manterem um idoso em condição análoga à de escravo, em Presidente Kennedy. Além disso, os homens também são acusados de coação de testemunhas.

De acordo com informações da PF, os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão no município, na manhã desta terça-feira, 19 de dezembro. Um deles foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições.

O idoso de 71 anos, resgatado em maio deste ano com lesão na perna e em condição degradante, trabalhou por cerca de 15 anos sem receber salário fixo, apenas alguma importância em dinheiro para sobreviver. Além disso, ele teve todos os documentos e cartão bancário retidos pelo empregador, que também se apoderava do benefício previdenciário pago ao idoso.

No decorrer da investigação, um dos investigados teria coagido testemunhas em razão dos depoimentos prestados na Polícia Federal. Caso condenados, os investigados poderão responder pelos crimes de redução a condição análogo à de escravo (art. 149 CP), crimes previstos no estatuto da pessoa idosa (artigos 99, 102 e 104 da Lei 10.741/2003) e coação de testemunha no curso do processo/investigação (art. 344 CP), cujas penas máximas somadas podem chegar a dezenove anos