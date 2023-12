Crianças ficam feridas após carro capotar e cair em córrego em Cachoeiro

Duas crianças, um adolescente e três adultos precisaram serem socorridos, na tarde do último domingo (17), após o carro em que eles estavam capotar e cair dentro de um córrego, às margens da Rodovia ES-488, na altura do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito. Chegando no local, os militares localizaram um veículo capotado às margens da rodovia dentro de um córrego com seis vítimas em seu interior, sendo três adultos, um adolescente e duas crianças. Todos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros para hospitais de Cachoeiro.

A PM informou que, durante o atendimento no local, um homem, de 28 anos, se apresentou aos militares como condutor do veículo e relatou que perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, vindo a bater em uma cerca de proteção e capotado dentro do córrego.

Entretanto, ainda foi constatado que o homem não tinha CNH e afirmou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Ele fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool e, em seguida, encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro.