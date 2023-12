Criminosos invadem escola e roubam R$ 1 mil em Ibatiba

A Escola Municipal David Gomes, localizada em Ibatiba, foi invadida e teve R$ 1 mil reais roubado, na madrugada da última quarta-feira (20), na localidade de Boa Esperança, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), militares foram acionados, na manhã da última quinta-feira (21), pela coordenadora da escola, que informou que através das câmeras de videomonitoramento do estabelecimento, constatou que havia ocorrido um furto no local durante a madrugada.

Entretanto, um indivíduo, conhecido na região, teria entrado por uma fresta no ambiente escolar e, em seguida, arrombado um vidro que dava acesso a secretaria, onde furtou uma cerca de R$ 1 mil reais em dinheiro.

Portanto, a PM realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato.