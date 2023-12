Cuidado nas praias do litoral Sul do ES: confira dicas dos Bombeiros

No verão muitas famílias passam horas na praia como forma de diversão e também para fugir do calor incessante dos dias ensolarados da estação. Além dos cuidados com protetor solar e prevenção a afogamentos, há outros tipos de transtornos que se pode evitar.

Um incidente muito comum são as crianças que se perdem de suas famílias nas praias. Para que isso não ocorra, O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo orienta que os pais devem sempre estar atentos, pedir que os pequenos não se afastem deles e optar sempre por locais próximos aos guarda vidas, que nesses casos acabam servindo de ponto de referência.

Outra dica muito importante é orientar a própria criança para os pontos de referência pela praia, como próprios postos de guarda vidas, quiosques, entre outros. Além das orientações de se manterem perto dos pais e também de procurarem os guarda vidas caso se percam.

Dicas do Corpo de Bombeiros para prevenir acidentes

– Evitar nadar sozinho;

– Não tomar bebida alcoólica antes de entrar na água;

– Não imergir em água após lanches e refeições;

– Não se afastar da margem;

– Não saltar de locais elevados para dentro da água;

– Não tentar salvar pessoas em afogamento sem estar devidamente habilitado;

– Prefira lançar objetos flutuantes (bolas, bóias, isopores, madeiras, pranchas e outros) ou então corda para salvar pessoas, ao invés da ação corpo a corpo;

– Não deixar crianças sozinhas sem a presença de um adulto responsável;

– Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele;

– Olhar a sinalização do local, pois a mesma indicará se ele é próprio para banho ou não;

– Evitar brincadeiras de mau gosto, como os conhecidos “caldos”;

– Evitar navegar com carga em excesso;

– Tomar cuidado ao caminhar sobre as superfícies rochosas, pois podem estar escorregadias, o que levaria a quedas e cortes;

– Somente conduza embarcações se for habilitado e permaneça longe dos banhistas;

– Instrua a criança do perigo existente ao entrar em águas mais profundas ou ficar só;

– Evitar brincadeiras fingindo que está se afogando, pois além de perturbar a paz pública, havendo um afogamento verdadeiro as pessoas podem não dar importância, pensado se tratar de outra brincadeira de mau gosto;

– Em caso de problemas, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, para que o mesmo oriente e auxilie a vítima.