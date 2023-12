Cultura do ES terá investimento milionário recorde

O governador do Estado, Renato Casagrande, lançou, nesta segunda-feira (11), os Editais da Cultura 2023, com um investimento recorde de R$ 16,3 milhões. O recurso será repassado diretamente aos realizadores, de artistas a empreendedores, passando por produtores e curadores, entre tantos outros agentes culturais atuantes nos mais diversos setores.

Com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), o novo ciclo de fomento vai distribuir 433 prêmios, abrangendo 15 editais e 44 linhas de fomento. O acesso aos editais estará disponível para consulta pública a partir desta quinta-feira (14), até o próximo domingo (17). A previsão é de que as inscrições tenham início no dia 22 de dezembro e fiquem abertas até 29 de fevereiro de 2024.

“Os editais cumprem esse papel de financiar as pessoas que trabalham no dia a dia construindo a história e a cultura do nosso Estado. A cultura é a marca de um povo e a gente está trabalhando para fazer chegar os recursos a quem está no dia a dia”, afirmou o governador Renato Casagrande, durante o evento de lançamento dos editais, realizado no Palácio Anchieta, em Vitória.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, ressaltou que a retomada do Ministério da Cultura (MinC) foi de grande importância para o fortalecimento das políticas públicas no Espírito Santo, incluindo a total adesão do Estado à Lei Paulo Gustavo. Ele pontuou ainda outros mecanismos de investimento, destacando a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) e o programa de coinvestimento Fundo a Fundo da Cultura.

“Este é o 15⁰ ciclo dessa política tão importante com R$ 16,3 milhões em premiações. Nossa política começou com R$ 2,6 milhões, em 2009, chegando à marca de R$ 16 milhões no ano passado, quando contemplamos cerca de 440 projetos, fora os mais de 1.100 por meio do Fundo a Fundo. Agora em 2023, mantivemos o mesmo patamar. É o mais completo sistema de fomento à cultura do Brasil, uma vez que somos o único Estado que opera o Fundo a Fundo nessa política”, destacou o secretário.

O evento contou ainda com performance musical da cantora, multi-instrumentista e compositora Luiza Mollulo, que se apresentou com um pocket-show intimista reunindo canções de autoria da artista – ora ao violão, ora ao piano elétrico.