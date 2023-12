Decisão! Finais da Copa das Favelas Zumbi serão nesta sexta (8)

Chegou a hora das grandes finais da Copa das Favelas, a decisão será nesta sexta-feira (8), às 20h, na modalidade feminino e masculino adulto, a expectativa é de casa lotada, uma vez que o bairro espera ansiosamente por essas grandes finais.

As finais da Copa das Favelas serão realizadas em Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Zumbi, na quadra ao lado do CRAS. De acordo com a organização, a entrada é gratuita, e todos estão convidados a fazer parte deste grande evento.

Todas as 4 equipes (masculino e feminino) mostraram muita qualidade técnica e vontade para chegar as finais, segundo a organização do torneio, não tem favorito, pois as finais das duas modalidades estão muito equilibradas.

“Foram 20 equipes inscritas, agora só ficaram duas em cada modalidade para disputar a final, isso deixa ainda mais disputado e com um clima de alto nível nesta grande final. Aliás, a comunidade está em festa essa semana, com esses grandes jogos sendo realizados, todos valendo títulos”, ressaltou Pablo Miller.

Finais da Copa da Favela

Feminino:

As Aposentadas X Coronel Borges

Masculino:

Napoli de Caxu x Wolfsburg BNH

Briga na artilharia do masculino:

1° Luan Francisco – 12 gols (Bar sem lona)

2° Natan Casteli – 11 gols (Napoli)

3° Renan Gonçalves – 8 gols (Wolfsburg)

3° Luiz Micênio – 8 gols (Napoli)