Dezembro começa com calor e alerta de chuva forte para boa parte do ES

Dezembro começa com sol entre nuvens em grande parte do Estado. Devido à combinação do calor e da umidade relativa, previsão de pancadas de chuvas na região Sul (exceto litoral) e Serrana, no período da tarde. Segundo o Incaper, na Grande Vitória e litoral sul, sol entre nuvens e possibilidade de chuvisco no começo da manhã e à noite. Nas demais regiões do Espírito Santo, sol entre nuvens mas sem previsão de chuva. O vento sopra com moderada intensidade por todo o trecho litorâneo, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuva rápida e fraca no começo e no final do dia. Vento moderado à forte no litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 35 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens. A partir da tarde, previsão de pancadas de chuva com trovoadas apenas nas cidades afastadas do litoral. sol entre nuvens e chuva rápida e fraca no começo e no final do dia no litoral. Vento moderado à forte no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 39 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de pancadas de chuvas com trovoadas à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 37 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens com chuva no começo do dia no litoral da região, com aberturas de nuvens ao longo do dia. Não chove nas demais áreas da região. Vento moderado à forte no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.