Drogas enviadas pelos Correios são apreendidas com ajuda de cães no ES

Na manhã desta terça-feira(26), em parceria com o Setor de Segurança dos CORREIOS, a equipe da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal – DRE/ES realizou ação controlada na entrega de carga que confirmou a existência da droga em uma encomenda endereçada a Guarapari.

A carga continha 100 comprimidos de Exctasy que foi identificada pelos cães farejadores da PF, do Grupamento K9 de operações com cães.

A droga foi apreendida e as investigações continuam para tentar identificar o remetente da carga e outros envolvidos na ação criminosa. O suspeito será investigado pelo crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006), e se condenado, poderá pegar até 15 anos de cadeia.

