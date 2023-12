Dupla que tentava entrar com drogas em casa de shows é presa pela polícia

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), efetuou a prisão de dois indivíduos, de 20 e 21 anos, que pretendiam entrar em uma casa de shows na Praia do Canto, em Vitória, para traficarem drogas durante um evento na última sexta-feira (15).

A investigação do Deic constatou que os suspeitos tinham acesso facilitado ao interior do estabelecimento e, por consequência, não passariam pela revista dos seguranças. A dupla foi presa no momento em que chegava no estacionamento na casa de shows.

Os dois indivíduos já são alvos de investigação da PCES. Eles seriam ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV). Com os suspeitos a polícia apreendeu um veículo automotor, R$ 500,00 em espécie, uma pistola calibre 9mm e com a numeração suprimida por meio de raspagem, 12 munições de mesmo calibre, além de 50 pedras de crack, três frascos de lança-perfume, duas unidades de loló e 32 pinos de cocaína.

Leia também: Natal: Polícia Militar realiza operação no Caparaó Capixaba

O suspeito de 21 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já o indivíduo de 20 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Eles passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas. A investigação segue em andamento para identificar outros envolvidos.