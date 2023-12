EDP: R$ 59,3 milhões em duas novas subestações de energia no Caparaó

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, vai construir duas subestações nas cidades de Ibitirama e Muniz Freire, representando um investimento total de R$ 58,3 milhões.

As obras beneficiarão mais de 35 mil habitantes dos municípios de Ibitirama, Iúna, Divino de São Lourenço, Guaçuí e Muniz Freire, proporcionando um serviço de distribuição de energia mais seguro e de melhor qualidade.

Além disso, os empreendimentos contribuirão para o desenvolvimento econômico, social e geração de empregos da região do Caparaó.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção das subestações ocorreu na sede da EDP, em Vitória, com a presença dos prefeitos das cidades beneficiadas, Ailton da Costa Silva (Ibitirama) e Gesi Antônio Jr (Muniz Freire). Eles foram recebidos pelo diretor da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba.

As novas subestações, construídas em áreas estratégicas, possuem tecnologia de comando digitalizado. Durante as obras, a previsão é que sejam gerados 240 empregos diretos e indiretos.

Fernando Saliba, diretor da EDP no Espírito Santo, destaca: “Os projetos refletem o compromisso da Companhia em investir e desenvolver infraestruturas que atendam às crescentes demandas de energia na região, proporcionando benefícios significativos para as comunidades locais.

A construção, ampliação e modernização de subestações e linhas de distribuição são fundamentais para acompanhar esse desenvolvimento e garantir o suporte necessário no atendimento e a constante melhoria da qualidade do serviço prestado”.

A SE de Ibitirama vai beneficiar 28 mil habitantes de Ibitirama, Iúna, Divino de São Lourenço e Guaçuí. Ela conta com dois níveis de tensão (69/13,8 kV), incluindo um transformador de 12,5 MVA de potência, distribuído em quatro alimentadores de média tensão.

Além disso, para conectar a atual subestação de Iúna à futura subestação de Ibitirama, serão construídos 32 km de Linha de Distribuição (LD) 69 kV. Conclusão prevista para outubro de 2024.

Já a SE Menino Jesus, em Muniz Freire, será construída em uma área de 0,5 mil metros quadrados, possui dois níveis de tensão (34,5/13,8 kV), um transformador de 2,5 MVA de potência e dois alimentadores de média tensão.

Beneficiará sete mil habitantes de Muniz Freire, melhorando a qualidade do fornecimento de energia ao município. Conclusão prevista para fevereiro de 2024.

Totalmente digitalizadas, as subestações contam com um sistema de automação e supervisão moderno. Sua iluminação é composta por lâmpadas LED, garantindo maior eficiência e demonstrando a preocupação da empresa com a comunidade e a preservação do meio ambiente.

Todas as subestações da Concessionária são monitoradas remotamente a partir do Centro de Operação Integrado (COI), localizado em Carapina, no município de Serra.

Operando 24 horas por dia, o COI realiza a comunicação direta com as equipes de campo, garantindo eficácia no atendimento aos mais de 1,7 milhão de clientes no Estado.

A partir da central, é possível monitorar em tempo real a rede elétrica, incluindo a análise meteorológica das condições climáticas, em toda a área de concessão da distribuidora.

Saiba mais

Subestação de Ibitirama:

Beneficiará 28 mil habitantes de Ibitirama, Iúna, Divino de São Lourenço e Guaçuí.

Dois níveis de tensão (69/13,8 kV), com um transformador de 12,5 MVA, distribuídos em quatro alimentadores de média tensão.

Serão construídos 32 km de Linha de Distribuição (LD) 69 kV para conectar as subestações de Iúna e Ibitirama.

Conclusão prevista para outubro de 2024.

Subestação de Menino Jesus (Muniz Freire):

Beneficiará 7 mil habitantes de Muniz Freire.

Dois níveis de tensão (34,5/13,8 kV), com um transformador de 2,5 MVA, distribuídos em dois alimentadores de média tensão.

Conclusão prevista para fevereiro de 2024.