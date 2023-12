Educação Profissional: seleção para cursos seguem abertas no ES

Termina, nesta sexta-feira (8), o período de inscrição do processo seletivo para cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma concomitante. Os cursos são destinados aos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo, que estarão cursando a 2ª série do Ensino Médio regular ou a 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio em 2024.

Para participar do processo seletivo o candidato deve acessar o site www.acessocidadao.es.gov.br, realizar o cadastro no Portal “Acesso Cidadão”, utilizando o número de CPF e e-mail (ambos não podem ser utilizados de terceiros).

Os cursos serão ofertados em parceria multicampi com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). Entre os cursos estão Mecânica, Administração, Mineração, Eletromecânica, Informática para internet, Edificações, Manutenção e Suporte em Informática, Automação Industrial, e outros.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponibilizadas em: https://selecaoaluno.es.gov.br/Pronatec/?tipo=12

Confira todas as informações lendo o Edital nº 38/2023