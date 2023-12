Venda Nova reabre inscrições para projetos culturais

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, reabriu os editais da “Lei Paulo Gustavo (LPG)” como oportunidade para quem perdeu o último prazo de inscrições de projetos culturais.

Os moradores têm até quarta-feira (6) para concorrer ao financiamento. O programa destinará um total de R$ 251.580,63 para as áreas do audiovisual e da cultura em geral e representa um importante passo em direção à revitalização do setor cultural local.

Aprovada em 2022, a Lei Paulo Gustavo (LPG) visa implementar ações emergenciais para apoiar o setor cultural, que foi profundamente afetado pela pandemia de Covid-19. Os editais estão divididos em diversas categorias, abrangendo apoio à produção audiovisual, apoio a salas de cinema, formação, qualificação e difusão, além de outras áreas culturais. No total, serão selecionados 14 projetos que receberão financiamento em Venda Nova.

A secretária de Turismo, Lícia Caliman, destaca que é a primeira vez que Venda Nova consegue captar recursos por meio de lei para o setor cultural. Ela alerta para a necessidade de um considerável volume de inscrições nas diversas categorias dos editais para os projetos receberem o incentivo e o município não perder a verba.

Para obter mais informações, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato, localizada no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, ou ligar para o telefone (28) 3546-6105, onde receberão orientações sobre os procedimentos a serem seguidos.