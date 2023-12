Eleições 2024: Dorlei Fontão lidera pesquisa para prefeito em Kennedy

O Instituto Solução Treinamento Marketing e Pesquisas, em parceria com o AQUINOTÍCIAS.COM, foi às ruas do município de Presidente Kennedy para saber quais são as intenções de votos dos eleitores para prefeito nas eleições de 2024.

Por meio da metodologia estimulada, onde os nomes dos pré-candidatos são apresentados como opções, a pesquisa ouviu 383 eleitores da sede e dos distritos, entre os dias 18 e 19 de dezembro 2023.

LEIA TAMBÉM: Gestão municipal: estudo revela pontos positivos e negativos em Kennedy

Segundo o estudo, o atual prefeito Dorlei Fontão lidera com 44,4% das intenções de votos no cidade. Em seguida, aparecem Aluísio Correia, com 18%, e Reginaldo Quinta, com 15,9%.

Quem também pontuam no estudo são os pré-candidatos Kakai Baiense, com 8,1%, e Vianei Viana, com 0,8%.

Cerca de 10,1 % não sabem ou não responderam. Já 2,1% responderam brancos ou nulos. A margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos.

Foto: Instituto Solução Treinamento Marketing e Pesquisas

Espontânea

No contexto da metodologia espontânea, onde os nomes dos pré-candidatos não são apresentados como opções, o chefe do Poder Executivo de Kennedy, Dorlei Fontão, também se destaca em primeiro lugar com 39,4% das intenções de votos.

O segundo colocado, o Aluísio Correia, aparece com 8,6%. Já o terceiro, Reginaldo Quinta, com 7,3%. A pesquisa ainda computou que 2,1% dos entrevistados afirmaram votar em outro candidato, 1,8% em Kakai Baiense e 0,3% em Rubens Moreira.

Aproximadamente 40,5% dos eleitores ainda não sabem ou não responderam. Segundo o Instituto Solução Treinamento Marketing e Pesquisas, a margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos.

Rejeição

O Instituto Solução ainda perguntou aos eleitores em quais desses pré-candidatos eles não votariam de jeito nenhum. Nessa pergunta, quem lidera é o pré-candidato Vianei Viana, com 26,4%. Ele é seguido por Reginaldo Quinta, com 16,2%; Dorlei Fontão, com 13,1%; Aluísio Correia, com 11,5% e Kakai Baiense, com 9,7%.

Os que afirmaram não votar em nenhum deles somam 8,9% e não sabem ou não responderam, 14,4%. A margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos.