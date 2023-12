Entrada gratuita! Estrela enfrenta Porto Vitória em amistoso no Sumaré

Na noite da última quarta-feira (20), o Estrela do Norte anunciou em seu Instagram que jogará contra o Porto Vitória, em amistoso realizado no Sumaré.

O jogo treino será realizado no dia 30 de Dezembro de 2023, às 16h, no estádio Estádio Mário Monteiro (Sumaré), e terá entrada totalmente gratuita!

A publicação no Instagram oficial do Estrela diz “Já vamos abrir a temporada 2024 com um grande teste. Vamos enfrentar o Porto Vitória”. Nos comentários, muito apoio ao clube alvinegro, porém, pode se perceber um tipo de “insatisfação” de alguns torcedores. Por conta do clube ainda não ter divulgado o elenco para a temporada de 2024.

Todavia, nesta quinta-feira (21), o Estrela do Norte publicou outra foto em seu Instagram, onde da para visualizar alguns atletas treinando no Sumaré.

Em entrevista com o técnico Ney Barreto, feita pelo Aqui Notícias, em Outubro de 2023, o treinador comentou sobre a montagem de elenco do Estrela, onde previamente já havia dito que junto a diretoria, fariam o trabalho sem muito alarde “A gente vai buscando jogadores aos poucos, não é simples, a gente está buscando, a expectativa é a melhor possível, fazer nosso trabalho quietinho, sem muito alarde”, ressaltou Ney.

O treinador disse também que as expectativas são boas para o próximo Capixabão, porém, prega cautela no campeonato, uma vez que tem clubes com investimento maior na competição.

