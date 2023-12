ES: guia reúne diversas oportunidades alunos do Ensino Médio do Estado

A Secretaria da Educação (Sedu) do Espírito Santo desenvolveu o “Guia de Oportunidades para o Estudante do Ensino Médio Capixaba“, que oferece informações sobre diversas oportunidades proporcionadas não apenas pela Sedu, mas também por outras instituições, permitindo que o estudante explore interesses e desenvolva habilidades.

O material reúne informações sobre uma variedade de oportunidades, como o Programa de Estágio da Sedu, Centro Estadual de Idiomas (CEI), Intercâmbio Jovens Embaixadores, Pré-Enem, Plataforma de Correção de Redação por IA, Jogos Na Rede, Programa Qualificar ES, Plataformas de cursos on-line gratuitos em Libras, Eventos Estudantis: olimpíadas, feiras e mostras, ações nas áreas da cultura e esportes, além de diversas informações sobre o ingresso no Ensino Superior e oportunidades de desenvolvimento acadêmico e profissional.

O Guia sintetiza as principais informações sobre essas oportunidades, além de disponibilizar links e Qr Codes que redirecionam o estudante para sites com o detalhamento de cada ação apresentada. Dessa forma, o material proporciona uma visão abrangente, facilitando a construção e consolidação dos Projetos de Vida dos estudantes.

O recurso está disponível em formato PDF com links interativos, podendo também ser impresso e disponibilizado aos estudantes. O objetivo é que o “Guia de Oportunidades para o Estudante do Ensino Médio Capixaba” seja uma ferramenta útil e informativa e que contribua para o desenvolvimento educacional e profissional de todos.

