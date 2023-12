Estudante de Vargem Alta representa ES na Conferência Nacional da Juventude

Lucas Calazans Turini, de 17 anos, estudante do 3º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Presidente Lüebck”, em Vargem Alta, na região serrana do Estado, foi um dos convidados da Presidência da República para a 4ª Conferência Nacional de Juventude, que ocorre esta semana em Brasília/DF.

Lucas foi eleito conselheiro estadual de Juventude, representando a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), e foi convidado pela Secretaria Nacional de Juventude Diretoria de Políticas Públicas Transversais de Juventudes para ser um dos representantes dos estudantes capixabas na Conferência.

“É a primeira vez que Vargem Alta terá um jovem da sociedade civil em um espaço tão importante para a construção de política pública para as juventudes. A participação dos jovens é essencial para que as discussões e deliberações de políticas públicas de alcance nacional que contemplem esta parcela da população”, afirma Lucas Turini

A 4ª Conferência Nacional de Juventude reunirá jovens de todo o Brasil, entre os dias 14 e 17 de dezembro, e abordará temas como segurança pública, diversidade e igualdade, liberdade de expressão, entre outros, com vistas a formulação e implementação de Políticas Públicas de Juventudes nos próximos anos.

