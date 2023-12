Alegre inicia operação de combate a mosquitos

A Prefeitura de Alegre deu início, nesta terça-feira (12), a uma operação de saúde pública para combate focos de mosquitos na no município.

A iniciativa da Secretaria Executiva de Saúde (SESA), por meio da Vigilância Ambiental, consiste na aplicação de produtos por meio do equipamento FROG manual, doado pelo Governo do Estado do Espírito Santo.

“Nossa equipe escolheu estrategicamente os rios da cidade para iniciar a aplicação. Isso permite que a fumaça alcance áreas críticas, como beiras de rios, encostas, quintais e áreas ao redor das casas”, explica a administração municipal.